Obituario jueves 3 de septiembre de 2026

Le presentamos el obituario de Funerales Raúl Flores de este jueves 3 de septiembre de 2026.

Sr. José Arnulfo Meléndez Zamudio, 84 años.

El duelo se recibe en Capilla Plata. Honras a las 12:00 horas en el Templo de Nuestra Señora de Lourdes. Se le despide en el Panteón de Oriente.

Sra. Feliciana Sánchez Rendón, 92 años.

Se le traslada al municipio de El Rosario, Sinaloa. Honras pendientes.

Sra. María del Socorro Ibarra Hernández, 65 años.

El duelo se recibe en domicilio conocido de la localidad Colonia Hidalgo, municipio de Durango. Honras pendientes.

Sra. Clara Gloria Bretón Raddatz, 46 años.

El duelo se recibe en Capilla Esmeralda. Honras pendientes.