Obituarios y condolencias

FUNERALES RAÚL FLORES

Obituario jueves 30 de julio de 2026

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EL SIGLO DE DURANGO
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Le presentamos el obituario de Funerales Raúl Flores de este jueves 30 de julio de 2026.

Sr. Eduardo Quiriarte López, 51 años.

El duelo se recibe en domicilio conocido de la localidad Labor de Guadalupe, municipio de Durango. Honras pendientes.

Joven Emmanuel Escamilla López. 21 años.

El duelo se recibe en domicilio conocido del municipio de Tepehuanes. Honras pendientes.

Sr. Manuel Gutiérrez Castañeda, 74 años.


El duelo se recibe en domicilio conocido de la localidad Mezquitalillo, municipio de Nazas. Honras pendientes.


Sr. Gabino Rivera Delgado, 74 años.


El duelo se recibe en domicilio conocido del municipio de Guanaceví. Honras pendientes.



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: OBITUARIO municipio, duelo, conocido, domicilio

               

                
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