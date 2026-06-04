Obituarios y condolencias

FUNERALES RAÚL FLORES

Obituario jueves 4 de junio de 2026

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Obituario jueves 4 de junio de 2026

EL SIGLO DE DURANGO
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Le presentamos el obituario de Funerales Raúl Flores de este jueves 4 de junio de 2026.

Sra. María Fidelina Carrera Salazar, 65 años.

El duelo se recibe en Capilla Santa Catarina en Tepehuanes. Honras pendientes.

Alfredo Oláguez Chávez, 64 años.

El duelo se recibe en domicilio conocido del poblado Luna González, municipio de Santiago Papasquiaro. Honras a las 15:00 horas en el Templo de Nuestra Señora de Guadalupe. Se le despide en el panteón de la comunidad.

Federico Vázquez Fragoso, 86 años.


El duelo se recibe en domicilio conocido del poblado Presidios, municipio de Tepehuanes. Honras pendientes.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: OBITUARIO duelo, recibe, Honras, conocido

               

                
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