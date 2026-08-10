Obituario lunes 10 de agosto de 2026

Le presentamos el obituario de Funerales Raúl Flores de este lunes 10 de agosto de 2026.

Sr. Manuel García Núñez, 56 años.

El duelo se recibe en calle Niño Jesús No. 134, colonia 12 de Diciembre, en la ciudad de Durango. Honras pendientes.

Sr. Jesús José Martínez Vega, 52 años.

El duelo se recibe en domicilio conocido de la comunidad Ciénega de la Vaca, municipio de Guanaceví. Honras pendientes.

Sr. Florencio Casas Salmerón, 70 años.

El duelo se recibe en domicilio conocido del municipio de Nombre de Dios. Honras pendientes.

Sr. Juan Pedro Galarza García, 72 años.

El duelo se recibe en Capilla Esmeralda Honras pendientes.