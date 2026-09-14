Obituario lunes 14 de septiembre de 2026

Le presentamos el obituario de Funerales Raúl Flores de este lunes 14 de septiembre de 2026.

Sra. Margarita Mercado Ávila, 79 años.

El duelo se recibe en Capilla Esmeralda. Honras pendientes.

Sr. Mario Alberto García Aquino, 51 años.

El duelo se recibe en Capilla Diamante. Honras a las 13:00 horas en el Templo de la Divina Providencia. Se le despide en el Panteón de Oriente.

Sr. Arturo González Villarreal, 72 años.

El duelo se recibe en Capilla Sucursal Ferrocarril en Santiago Papasquiaro. Honras a las 10:00 horas en el Templo Santo Santiago Apóstol. Se le despide en el Panteón Víctor Nevárez.

Sra. Guadalupe Jiménez Sariñana, 77 años.

El duelo se recibe en Capilla Oro. Honras pendientes.