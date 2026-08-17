Obituarios y condolencias

FUNERALES RAÚL FLORES

Obituario lunes 17 de agosto de 2026

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Obituario lunes 17 de agosto de 2026

EL SIGLO DE DURANGO
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Le presentamos el obituario de Funerales Raúl Flores de este lunes 17 de agosto de 2026.

Sra. Herlinda García Ríos, 43 años.

El duelo se recibe en domicilio conocido del municipio de Tepehuanes. Honras pendientes.

Sr. Roberto Santana Palacios, 45 años.

El duelo se recibe en domicilio conocido del municipio de Tepehuanes. Honras pendientes.

Alberto Sánchez Pérez, 93 años.

El duelo se recibe en domicilio conocido de la comunidad Primero de Mayo, municipio de Durango. Honras pendientes.

Sra. María Moreno Aguilar, 97 años. 


El duelo se recibe en Capilla Esmeralda. Honras pendientes.


Sr. Armando Luna García, 60 años.


El duelo se recibe en domicilio conocido del municipio de Guanaceví. Honras pendientes.


Alberto Armando Valdez, 83 años. 


El duelo se recibe en Capilla Diamante. Honras pendientes.



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: OBITUARIO duelo, recibe, años.
El, municipio

               

                
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