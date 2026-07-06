Obituario lunes 6 de julio de 2026

Le presentamos el obituario de Funerales Raúl Flores de este lunes 6 de julio de 2026.

Jesús Everardo Alvarado González, 14 años.

El duelo se recibe en domicilio conocido del poblado 4 de Octubre (La Ferrería), municipio de Durango. Honras a las 16:00 horas en el Templo de Nuestra Señora del Refugio. Se le despide en el panteón de la comunidad.

Sr. José Ignacio Santillanes Macho, 73 años.

El duelo se recibe en domicilio conocido del municipio de Guanaceví. Honras pendientes.

Efrén Valdez Rojo, 58 años.

El duelo se recibe en domicilio conocido del poblado El Hormiguero, municipio de Chalchihuites, Zac. Honras pendientes.

María del Refugio Torres Fraga, 71 años.

El duelo se recibe en privada Simón Bolívar No. 157 de la colonia Arturo Gámiz, en la ciudad de Durango. Honras pendientes.

Sra. Elizabeth Ofelia Herrera Lojero, 77 años.

El duelo se recibe en Capilla Esmeralda. Honras pendientes.