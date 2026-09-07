Obituarios y condolencias

FUNERALES RAÚL FLORES

Obituario lunes 7 de septiembre de 2026

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Obituario lunes 7 de septiembre de 2026

EL SIGLO DE DURANGO
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Le presentamos el obituario de Funerales Raúl Flores de este lunes 7 de septiembre de 2026.

Lourdes Landeros Olvera, 52 años.

Se le traslada a Torreón, Coah. Honras pendientes.

Francisco González Guerrero, 44 años.

El duelo se recibe en domicilio conocido del municipio de San Juan del Río. Honras pendientes.

Sra. Tomasa Valenzuela Barraza, 91 años.

El duelo se recibe en calle Nogal No. 715 de la colonia El Saltito, en la ciudad de Durango. Honras a las 12:00 horas en el Templo de Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús. Se le despide en el panteón de El Tunal.

Sra. María Estela Leaños Belmontes, 92 años.


El duelo se recibe en Capilla Diamante. Honras a las 12:00 horas en el Templo de Nuestra Señora de los Ángeles. Se le despide para su cremación.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: OBITUARIO duelo, recibe, años.
El, despide

               

                
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