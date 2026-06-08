Obituarios y condolencias

FUNERALES RAÚL FLORES

Obituario lunes 8 de junio de 2026

Obituario lunes 8 de junio de 2026

Obituario lunes 8 de junio de 2026

EL SIGLO DE DURANGO
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Le presentamos el obituario de Funerales Raúl Flores de este lunes 8 de junio de 2026.

María Pascuala Morales Conde, 65 años.

El duelo se recibe en domicilio conocido del poblado Villa Montemorelos, municipio de Durango. Honras pendientes.

Sr. Apolinar Díaz, 67 años.

El duelo se recibe en domicilio conocido del poblado Mesa de Návar, municipio de Tepehuanes. Honras pendientes.

Sr. Pablo Vidaña Andrade, 87 años.


El duelo se recibe en domicilio conocido del municipio de Tepehuanes. Honras pendientes.


Sr. Luis Pulido Galván, 91 años. 


El duelo se recibe en Capilla Esmeralda. Honras pendientes.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: OBITUARIO recibe, duelo, años.
El, pendientes.
Sr.

               

                
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