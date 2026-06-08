Obituario lunes 8 de junio de 2026
Le presentamos el obituario de Funerales Raúl Flores de este lunes 8 de junio de 2026.
María Pascuala Morales Conde, 65 años.
El duelo se recibe en domicilio conocido del poblado Villa Montemorelos, municipio de Durango. Honras pendientes.
Sr. Apolinar Díaz, 67 años.
El duelo se recibe en domicilio conocido del poblado Mesa de Návar, municipio de Tepehuanes. Honras pendientes.
Sr. Pablo Vidaña Andrade, 87 años.
El duelo se recibe en domicilio conocido del municipio de Tepehuanes. Honras pendientes.
Sr. Luis Pulido Galván, 91 años.
El duelo se recibe en Capilla Esmeralda. Honras pendientes.