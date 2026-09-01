Obituario martes 1 de septiembre de 2026

Le presentamos el obituario de Funerales Raúl Flores de este martes 1 de septiembre de 2026.

Sr. Erik Joel Estupiñán Soto, 47 años

El duelo se recibe en domicilio conocido del municipio de Rodeo.

Honras pendientes.

Sra. Anastasia Campos Villapudua, 86 años

Se le traslada a Culiacán, Sin.

Honras pendientes.

Traslado

Sra. Andrea Campos Noriega, 82 años

El duelo se recibe en domicilio conocido del poblado Santiago Bayacora, municipio de Durango.

Honras pendientes.

Domicilio