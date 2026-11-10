Obituarios y condolencias

FUNERALES RAÚL FLORES

Obituario martes 10 de noviembre de 2026

Obituario martes 10 de noviembre de 2026

Obituario martes 10 de noviembre de 2026

EL SIGLO DE DURANGO
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Le presentamos el obituario de Funerales Raúl Flores de este martes 10 de noviembre de 2026.

Mateo Reyes Ruano, 68 años.

El duelo se recibe en domicilio conocido del poblado Labor de Guadalupe, municipio de Durango. Honras pendientes.

Luis Enrique Sánchez Alva, 21 años.

Se le traslada de Mazatlán, Sinaloa, a Durango. Honras pendientes.

Luis González Valles, 82 años.

El duelo se recibe en Sucursal Ferrocarril Santiago Papasquiaro. Honras pendientes.

Bernardina Avitia Cardona, 93 años. 


El duelo se recibe en Capilla Diamante. Honras pendientes.


Refugio Aragón Díaz, 78 años.


El duelo se recibe en Capilla Oro. Honras pendientes.


Margarita Rojas Díaz, 84 años. 


El duelo se recibe en Capilla Esmeralda. Honras pendientes.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: OBITUARIO recibe, duelo, Honras, Capilla

               

                
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