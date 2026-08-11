Obituario martes 11 de agosto de 2026
Le presentamos el obituario de Funerales Raúl Flores de este martes 11 de agosto de 2026.
Sr. Juan Pedro Galarza García, 72 años.
El duelo se recibe en Capilla Esmeralda. Honras a las 14:00 horas en el Templo de la Salud. Se le despide para su cremación.
Sra. Vicenta Castrellón, 88 años.
El duelo se recibe en Capilla Diamante. Honras pendientes.
Sr. José Díaz Ravelo, 54 años.
El duelo se recibe en domicilio conocido de la localidad Texcalillo, municipio de Nombre de Dios. Honras pendientes.