Obituario martes 14 de julio de 2026

Le presentamos el obituario de Funerales Raúl Flores de este martes 14 de julio de 2026.

Emilio Peña Chávez, 59 años.

El duelo se recibe en Capilla Ferrocarril, Sucursal Stgo. Papasquiaro. Honras pendientes.

Juan Antonio Hernández de los Ríos, 61 años.

El duelo se recibe en Capilla Esmeralda. Honras a las 11:00 horas en la Parroquia de San Juan Bautista de Analco. Se despide en el Panteón de Oriente.

María de los Ángeles Castro Valdez, 88 años.

El duelo se recibe en San José de Ranchos, Zacatecas. Honras pendientes.

José Yescas González, 71 años.

El duelo se recibe en Calle Nuez, Lote 25, Manzana 59, Col. Las Huertas. Honras pendientes.