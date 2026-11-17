Le presentamos el obituario de Funerales Raúl Flores de este martes 17 de noviembre de 2026.

Yolanda Arciniega Alvarado, 61 años.

El duelo se recibe en calle Durango No. 100 de la colonia México, en la ciudad de Durango. Honras a las 11:00 horas en la capilla de Nuestra Señora de los Remedios de la colonia 8 de Septiembre. Se le despide en el panteón del poblado Nicolás Bravo, municipio de Canatlán.

José Manuel Frías Berumen, 78 años.

El duelo se recibe en Capilla Diamante. Honras pendientes.