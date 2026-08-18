Obituario martes 18 de agosto de 2026

Le presentamos el obituario de Funerales Raúl Flores de este martes 18 de agosto de 2026.

Armando Luna García, 60 años.

El duelo se recibe en domicilio conocido del municipio de Guanaceví. Honras a las 12:00 horas en el templo del lugar. Se le despide en el panteón de la comunidad.

Jessica Esthela Hernández Marchán, 28 años.

El duelo se recibe en Capilla Diamante. Honras pendientes.

Sra. Francisca Ríos Vela, 69 años.

El duelo se recibe en Capilla Esmeralda. Honras pendientes.