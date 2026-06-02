Obituario martes 2 de junio de 2026

Le presentamos el obituario de Funerales Raúl Flores de este martes 2 de junio de 2026.

Sra. María del Refugio Castro Zavala, 82 años.

El duelo se recibe en domicilio conocido del poblado J. Refugio Salcido, municipio de Durango. Honras pendientes.

Sr. Gerardo González, 62 años.

El duelo se recibe en Capilla Diamante. Honras pendientes. Se le despide para su cremación.

Sr. Guillermo Meza Torres, 51 años.

El duelo se recibe en calle Francisco I. Madero No. 111 de la colonia Villa de Guadalupe, en la ciudad de Durango. Honras a las 17:00 horas en el Templo de la Salud. Se le despide en el panteón de Garabitos.

Sra. María Elena Altamirano Méndez, 69 años.

El duelo se recibe en Capilla Oro. Culto bíblico a las 12:00 horas en el Centro Familiar Cristiano. Se le despide en el Cementerio Valle de los Sabinos.

Sr. Salvador González Soto, 60 años.

El duelo se recibe en Capilla Esmeralda. Honras a las 13:00 horas en el Templo de San Agustín. Se le despide para su cremación.