Obituario martes 22 de julio de 2026

Le presentamos el obituario de Funerales Raúl Flores de este martes 22 de julio de 2026.

María de Lourdes Rosales Aros, 60 años.

El duelo se recibe en Calle Fernando de la Torre #435, Colonia Benjamin Mendez. Honras pendientes.

Federico Navarro Hernández, 62 años.

El duelo se recibe en el poblado San José de Tuitan. Honras pendientes.

José Luis Valenzuela Rodríguez, 72 años.

El duelo se recibe en Poblado Juan B. Ceballos. Honras a las 12:00 horas en el Templo de Nuestra Señora de Los Ángeles. Se despide en Poblado Juan B. Ceballos.