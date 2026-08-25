Obituario martes 25 de agosto de 2026

Le presentamos el obituario de Funerales Raúl Flores de este martes 25 de agosto de 2026.

Yohatzin Catarino Corral García, 12 años.

El duelo se recibe en domicilio conocido del municipio de Tepehuanes. Honras pendientes.

María del Rosario Nevárez Rivas, 79 años.

El duelo se recibe en domicilio conocido del Rancho Agua Caliente, municipio de Santiago Papasquiaro. Honras pendientes.

Sr. Ubaldo Reyes Arroyo, 71 años.

El duelo se recibe en Capilla Esmeralda. Honras pendientes.