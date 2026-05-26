Obituarios y condolencias

FUNERALES RAÚL FLORES

Obituario martes 26 de mayo de 2026

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EL SIGLO DE DURANGO
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Le presentamos el obituario de Funerales Raúl Flores de este martes 26 de mayo de 2026.

Lic. Fernando Retana Villarreal, 54 años.

El duelo se recibe en domicilio conocido del municipio de Guadalupe Victoria. Honras pendientes.

Carmen Yadira Aguirre Vargas, 40 años.

El duelo se recibe en domicilio conocido de la comunidad La Purísima, municipio de Tepehuanes. Honras pendientes.

Aylin Galilea Alcalá Rodríguez, 18 años.


El duelo se recibe en calle Bugambilia S/N de la colonia Valentín Gómez Farías, en la ciudad de Durango. Honras pendientes.


Cristina Ramos Núñez, 95 años.


El duelo se recibe en domicilio conocido de la comunidad Los Álamos, municipio de Guanaceví. Honras pendientes.



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: OBITUARIO años.
El, duelo, recibe, conocido

               

                
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