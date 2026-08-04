Obituario martes 4 de agosto de 2026

Le presentamos el obituario de Funerales Raúl Flores de este martes 4 de agosto de 2026.

Sra. Berta Rodríguez Morales, 73 años.

El duelo se recibe en calle Lorenzo Ávalos No. 109 del fraccionamiento San Marcos, en la ciudad de Durango. Honras a las 12:00 horas en el Templo San Marcos. Se le despide en el Panteón de Oriente.

Sr. José Luis Macías Rodríguez, 85 años.

El duelo se recibe en Capillas Oro y Plata. Honras a las 13:00 horas en el Templo de Santa Rosa de Lima. Se le despide en el Panteón Jardín.

Sra. María Guadalupe Ramírez Hernández, 46 años.

El duelo se recibe en Capilla Esmeralda. Honras pendientes.