Obituario miércoles 1 de julio de 2026

Le presentamos el obituario de Funerales Raúl Flores de este miércoles 1 de julio de 2026.

Sr. José Rutilio Chávez González, 67 años.

El duelo se recibe en Capilla Esmeralda. Honras pendientes.

Sr. Francisco Javier Aldaco Amaya, 87 años.

El duelo se recibe en domicilio conocido de la comunidad El Porvenir, municipio de Coneto de Comonfort. Honras pendientes.

Sr. Félix Fabela Herrera, 71 años.

El duelo se recibe en calle 30 de Mayo No. 303, colonia Emiliano Zapata, en la ciudad de Durango. Honras a las 12:00 horas en el Templo de Santa Teresita del Niño Jesús.Se le despide en el Panteón Getsemaní.