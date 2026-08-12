Obituarios y condolencias

FUNERALES RAÚL FLORES

Obituario miércoles 12 de agosto de 2026

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Obituario miércoles 12 de agosto de 2026

EL SIGLO DE DURANGO
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Le presentamos el obituario de Funerales Raúl Flores de este miércoles 12 de agosto de 2026.

Sr. José Díaz Ravelo, 54 años.

El duelo se recibe en domicilio conocido de la localidad Texcalillo, municipio de Nombre de Dios. Honras a las 11:00 horas en el Templo de San José. Se le despide en el panteón del poblado.

Sr. Cirilo Jiménez Nájera, 57 años.

El duelo se recibe en domicilio conocido de la localidad Bajío del Alambre, municipio de Guanaceví. Honras pendientes.

Sr. Magdaleno González Arreola, 73 años. 

El duelo se recibe en Capilla Esmeralda. Honras pendientes.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: OBITUARIO duelo, recibe, localidad, miércoles

               

                
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