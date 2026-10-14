Obituario miércoles 14 de octubre de 2026

Le presentamos el obituario de Funerales Raúl Flores de este miércoles 14 de octubre de 2026.

Sra. Ma. Luisa Soto Ponce, 80 años.

El duelo se recibe en Capilla Sucursal Ferrocarril en Santiago Papasquiaro. Honras a las 17:00 horas en el Santuario Virgen de Guadalupe. Se le despide en el Panteón Víctor Nevárez.

Sra. Manuela Rodríguez Alanís, 74 años.

El duelo se recibe en calle José María Morelos y Pavón No. 302 de la colonia Máximo Gámiz, en la ciudad de Durango. Honras pendientes.