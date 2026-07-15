Obituario miércoles 15 de julio de 2026

Le presentamos el obituario de Funerales Raúl Flores de este miércoles 15 de julio de 2026.

José Yescas González, 71 años.

El duelo se recibe en Calle Nuez, Lote 25, Manzana 59, Col. Las Huertas. Honras a las 10:00 horas en el templo de San José Obrero. Se despide en Poblado Villa Montemorelos.

Fernando Soto Luna, 70 años.

El duelo se recibe en Nuevo Poblado Francisco de Ibarra, municipio de San Juan del Río. El culto se realizará en el domicilio a las 16:00 horas y se despide en el panteón del lugar.

Felix Castro Ríos, 75 años.

El duelo se recibe en Capilla Diamante. Las honras serán a las 15:00 horas en el templo de la Resurrección. Se le despide para su cremación.