Obituarios y condolencias

FUNERALES RAÚL FLORES

Obituario miércoles 16 de septiembre de 2026

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Obituario miércoles 16 de septiembre de 2026

EL SIGLO DE DURANGO
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Le presentamos el obituario de Funerales Raúl Flores de este miércoles 16 de septiembre de 2026.

Sra. Margarita Mercado Ávila, 79 años.

El duelo se recibe en Capilla Esmeralda. Honras pendientes.

Sr. María de los Ángeles Enríquez Aguilar, 75 años. 

El duelo se recibe en Capilla Diamante. Honras pendientes.


Dalery Victoria Cháirez Unzueta, 2 meses. 


El duelo se recibe en Capilla Santa Catarina en Tepehuanes. Honras pendientes.


Juan José Hernández García, 67 años. 


El duelo se recibe en Capilla Esmeralda. Honras pendientes.


Luis Manuel Calleros García, 69 años.


El duelo se recibe en calle Costa Rica No. 809, colonia Universal, en la ciudad de Durango. Honras a las 13:00 horas en el Templo de Santa Rosa de Lima. Se le despide en el Panteón de Oriente.


Sr. Juan Carlos Flores Reyes, 31 años. 


El duelo se recibe en Capilla Plata. Honras pendientes.


Sara Rosas Sarmiento, 79 años. 


El duelo se recibe en Capilla Oro. Honras pendientes.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: OBITUARIO recibe, duelo, Honras, Capilla

               

                
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