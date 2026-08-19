Obituarios y condolencias

FUNERALES RAÚL FLORES

Obituario miércoles 19 de agosto de 2026

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EL SIGLO DE DURANGO
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Le presentamos el obituario de Funerales Raúl Flores de este miércoles 19 de agosto de 2026.

Sr. Jesús Mata Guerrero, 80 años.

El duelo se recibe en Capilla Oro. Honras pendientes.

Sra. Ma. Isabel Minjares Nava, 49 años.

El duelo se recibe en domicilio conocido de la localidad Rojas, municipio de Nombre de Dios. Honras pendientes.

Sr. Miguel Ángel Pitones Cervantes, 47 años.

El duelo se recibe en domicilio conocido de la localidad Tomás Urbina, municipio de Durango. Honras pendientes.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: OBITUARIO duelo, recibe, domicilio, años.
El

               

                
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