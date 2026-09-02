Obituario miércoles 2 de septiembre de 2026

Le presentamos el obituario de Funerales Raúl Flores de este miércoles 2 de septiembre de 2026.

Ma. de la Luz González Piedra, 74 años.

Se le traslada de Mazatlán, Sinaloa, a Durango. Honras pendientes.

Sr. José Corral Herrera, 91 años.

El duelo se recibe en domicilio conocido del municipio de Santiago Papasquiaro. Honras pendientes.

Sra. Andrea Campos Noriega, 82 años.

El duelo se recibe en domicilio conocido del poblado Santiago Bayacora, municipio de Durango. Honras pendientes.

Sr. Jesús Gerardo González Quintero, 30 años.

Se le traslada de Guadalajara, Jalisco, a Tepehuanes. Honras pendientes.

Sr. Daniel Efraín Leyva y Díaz, 94 años.

El duelo se recibe en Capilla Diamante. Honras pendientes.

Srita. Alma Aracely Franco Ibarra, 26 años.

El duelo se recibe en la calle Morelos No. 332 de la colonia Asentamientos Humanos, en la ciudad de Durango. Honras pendientes.