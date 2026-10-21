Obituarios y condolencias

FUNERALES RAÚL FLORES

Obituario miércoles 21 de octubre de 2026

Obituario miércoles 21 de octubre de 2026

Obituario miércoles 21 de octubre de 2026

EL SIGLO DE DURANGO
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Le presentamos el obituario de Funerales Raúl Flores de este miércoles 21 de octubre de 2026.

Carmen Anabell García Díaz, 49 años.

El duelo se recibe en domicilio conocido del poblado San José de la Boca, municipio de Tepehuanes. Honras pendientes. 

María del Refugio Valles, 62 años.

El duelo se recibe en domicilio conocido del municipio de Tepehuanes.Honras pendientes. 

Petra Valles Martínez, 71 años.

El duelo se recibe en domicilio conocido del poblado Morelos, municipio de Guanaceví. Honras pendientes.

María Elena Martínez Zúñiga, 63 años.


El duelo se recibe en domicilio conocido del poblado San Vicente de Chupaderos, municipio de Durango. Honras pendientes.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: OBITUARIO años.
El, recibe, conocido, domicilio

               

                
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