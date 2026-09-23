Obituario miércoles 23 de septiembre de 2026

Le presentamos el obituario de Funerales Raúl Flores de este miércoles 23 de septiembre de 2026.

Sr. Eufemio Guzmán Leyva, 97 años.

El duelo se recibe en domicilio conocido del municipio de Nombre de Dios. Honras a las 11:00 horas en el Templo de San Pedro Apóstol. Se le despide en el panteón de Nombre de Dios.

Sr. Pedro Javier Vargas Carrillo, 65 años.

El duelo se recibe en calle Arroyo No. 213 de la colonia San Isidro, en la ciudad de Durango. Honras pendientes.

Srita. María Guadalupe Cigarroa Luna, 34 años.

El duelo se recibe en domicilio conocido de la localidad Dr. Castillo del Valle, municipio de Nuevo Ideal. Honras pendientes.

Sra. Selia Robles, 80 años.

El duelo se recibe en calle Parque de las Américas No. 608 de la colonia Armando del Castillo Franco, en la ciudad de Durango. Honras pendientes.

Sr. Juan Antonio Medrano Romero, 66 años.

El duelo se recibe en domicilio conocido del municipio de Nombre de Dios. Honras pendientes.