Obituarios y condolencias

FUNERALES RAÚL FLORES

Obituario miércoles 27 de mayo de 2026

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EL SIGLO DE DURANGO
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Le presentamos el obituario de Funerales Raúl Flores de este miércoles 27 de mayo de 2026.

Aylin Galilea Alcalá Rodríguez, 18 años.

El duelo se recibe en calle Bugambilia S/N de la colonia Valentín Gómez Farías, en la ciudad de Durango. Honras a las 16:00 horas en el Templo de San Lorenzo. Se le despide en panteón del ejido Morga.

Ermila Ruacho, 86 años.

El duelo se recibe en domicilio conocido de la comunidad La Purísima, municipio de Tepehuanes. Honras pendientes.

Carmen Yadira Aguirre Vargas, 40 años.


El duelo se recibe en domicilio conocido de la comunidad La Purísima, municipio de Tepehuanes. Honras a las 11:00 horas en el templo de la localidad. Se le despide en el panteón del poblado.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: OBITUARIO duelo, años.
El, recibe, domicilio

               

                
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