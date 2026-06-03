Obituarios y condolencias

FUNERALES RAÚL FLORES

Obituario miércoles 3 de junio de 2026

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Obituario miércoles 3 de junio de 2026

EL SIGLO DE DURANGO
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Le presentamos el obituario de Funerales Raúl Flores de este miércoles 3 de junio de 2026.

Sra. María Fidelina Carrera Salazar, 65 años.

El duelo se recibe en Capilla Santa Catarina en Tepehuanes. Honras pendientes.

Sra. María del Refugio Castro Zavala, 82 años.

El duelo se recibe en domicilio conocido del poblado J. Refugio Salcido, municipio de Durango. Honras pendientes.


Sr. Gerardo González, 62 años. 


El duelo se recibe en Capilla Diamante. Honras a las 15:00 horas en el Templo de San Agustín. Se le despide para su cremación.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: OBITUARIO duelo, recibe, miércoles, junio

               

                
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