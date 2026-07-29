Obituarios y condolencias

FUNERALES RAÚL FLORES

Obituario miércoles 29 de julio de 2026

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EL SIGLO DE DURANGO
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Le presentamos el obituario de Funerales Raúl Flores de este miércoles 29 de julio de 2026.

Sra. Rosa Hilda Flores Contreras, 51 años.

El duelo se recibe en calle Parque de las Américas No. 521, colonia Armando del Castillo Franco, en la ciudad de Durango. Honras pendientes.

Alexis Rojas Gallegos, 26 años.

Se le traslada al municipio de Texcoco, Estado de México. Honras pendientes.

Sr. Jesús Martínez de la Cruz, 67 años. 


Se le traslada a Ciudad Juárez. Chih. Honras pendientes.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: OBITUARIO Flores, miércoles, julio, traslada

               

                
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