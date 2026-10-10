Obituarios y condolencias

FUNERALES RAÚL FLORES

Obituario sábado 10 de octubre de 2026

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Obituario sábado 10 de octubre de 2026

EL SIGLO DE DURANGO
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Le presentamos el obituario de Funerales Raúl Flores de este sábado 10 de octubre de 2026.

Manuel Marungo Hernández, 57 años.

El duelo se recibe en domicilio conocido de la localidad El Zape Chico, municipio de Guanaceví. Honras pendientes. 

Denisse María Ochoa Ordaz, 34 años.

El duelo se recibe en Capilla Diamante. Honras a las 13:30 horas en el Templo Santo Domingo. Se le despide en el Cementerio Valle de los Sabinos.

Apolonio Vega Chaparro, 93 años. 

El duelo se recibe en domicilio conocido de la localidad Frailecillos, municipio de Guanaceví. Honras pendientes


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: OBITUARIO duelo, recibe, conocido, sábado

               

                
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