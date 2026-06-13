Obituario sábado 13 de junio de 2026

Le presentamos el obituario de Funerales Raúl Flores de este sábado 13 de junio de 2026.

Sra. Rosa María Estala, 87 años

El duelo se recibe en domicilio conocido del poblado Francisco Montes de Oca, municipio de Durango.

Honras el lunes 15 de junio a las 15:30 horas en el Templo San Francisco de Asís.

Se le despide en el panteón del lugar.

Sr. Natalio Terrazas Pérez, 90 años

Honras a las 12:00 horas en el Templo de Nuestra Señora de la Salud.

Se le despide en el Panteón de Oriente.

Sr. Gregorio Navarro Cabrera, 90 años

El duelo se recibe en calle Fantasía No. 823 de la colonia El Ensueño, en la ciudad de Durango.

Honras pendientes.