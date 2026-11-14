Obituarios y condolencias

FUNERALES RAÚL FLORES

Obituario sábado 14 de noviembre de 2026

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Obituario sábado 14 de noviembre de 2026

EL SIGLO DE DURANGO
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Le presentamos el obituario de Funerales Raúl Flores de este sábado 14 de noviembre de 2026.

Manuela Pérez Molina, 79 años.

El duelo se recibe en Capilla Plata. Honras pendientes.

José Gonzalo Medrano Nájera, 62 años.

El duelo se recibe en Capilla Esmeralda Honras pendientes.

Marcelina Martínez, 86 años.

El duelo se recibe en domicilio conocido del poblado La Soledad, municipio de Canatlán. Honras pendientes.

Pedro Morga Corral, 82 años.


El duelo se recibe en domicilio conocido del poblado Presidios, municipio de Tepehuanes. Honras a las 14:00 horas en el templo de la localidad. Se le despide en el panteón de la comunidad.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: OBITUARIO recibe, duelo, años., domicilio

               

                
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