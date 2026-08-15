Obituario sábado 15 de agosto de 2026

Le presentamos el obituario de Funerales Raúl Flores de este sábado 15 de agosto de 2026.

Rodolfo Yoel Villa Mercado, 13 años.

El duelo se recibe en domicilio conocido del poblado Venustiano Carranza, municipio de Canatlán. Honras pendientes.

Sra. Aurelia Herrera Rodríguez, 73 años.

El duelo se recibe en Capilla Esmeralda. Honras a las 11:00 horas en el Templo de Santa María Reyna. Se le despide en el panteón de El Nayar.

Sr. Rigoberto Santana Palacios, 45 años.

El duelo se recibe en domicilio conocido del municipio de Tepehuanes. Honras pendientes.