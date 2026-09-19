Obituario sábado 19 de septiembre de 2026

Le presentamos el obituario de Funerales Raúl Flores de este sábado 19 de septiembre de 2026.

Norma Rivera Návar, 50 años.

El duelo se recibe en domicilio conocido del municipio de Tepehuanes. Honras pendientes.

José Fernando Rodríguez Acosta, 73 años.

El duelo se recibe en Capilla Esmeralda. Honras a las 10:00 horas en el Templo de San Juan Bautista de Analco. Se le despide en el panteón del poblado Morcillo, municipio de Durango.

Sr. Amado Calderón Payán, 68 años.

El duelo se recibe en domicilio conocido del municipio de Tepehuanes. Honras pendientes.

Sra. Amelia Herrera Escobedo, 96 años.

El duelo se recibe en Capilla Diamante. Honras pendientes.

Jesús Gerardo Soto Valdez, 37 años.

El duelo se recibe en Capilla Oro. Honras pendientes.

Juan Cortez Gaitán, 71 años.

El duelo se recibe en domicilio del poblado La Laguna, municipio de Pueblo Nuevo. Honras pendientes.