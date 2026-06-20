Obituario sábado 20 de junio de 2026

Le presentamos el obituario de Funerales Raúl Flores de este sábado 20 de junio de 2026.

José Luis Rosas Cisneros, 58 años

El duelo se recibe en domicilio conocido del poblado Antonio Amaro, municipio de Guadalupe Victoria.

Honras a las 13:30 horas en el Templo de Nuestra Señora de Guadalupe.

Se le despide en el panteón de la comunidad.

María Juventina Piña Sánchez, 66 años

Honras pendientes.

Sra. María del Refugio Sifuentes González, 70 años

Se le despide para su cremación.