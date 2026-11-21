Le presentamos el obituario de Funerales Raúl Flores de este sábado 21 de noviembre de 2026.

Elvia Delfín Chávez, 65 años.

El duelo se recibe en Capilla Diamante. Honras pendientes.

Martha Yolanda Martínez Medina, 64 años.

El duelo se recibe en Capilla Esmeralda Honras pendientes.

Gabino Valenzuela Aguilar, 76 años.

El duelo se recibe en calle César Costa No. 410 de la colonia Valle del Guadiana, en la ciudad de Durango.Honras pendientes.

Raúl Villagrán García, 96 años.

El duelo se recibe en calle Circuito del Hierro No. 108 del fraccionamiento Fideicomiso Ciudad Industrial, en la ciudad de Durango. Honras a las 15:30 horas en el Templo de San Agustín. Se le despide en el Panteón Garrido.