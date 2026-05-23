Obituarios y condolencias

FUNERALES RAÚL FLORES

Obituario sábado 23 de mayo de 2026

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EL SIGLO DE DURANGO
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Le presentamos el obituario de Funerales Raúl Flores de este sábado 23 de mayo de 2026.

Mónica Salcido Hernández, 47 años.

El duelo se recibe en Capilla Esmeralda. Honras a las 10:30 horas en el Templo Santa Rosa de Lima. Se le despide en el Cementerio Valle de los Sabinos.

María Concepción Ornelas Hernández, 71 años.

El duelo se recibe en calle Juan Pablo II S/N, colonia La Ponderosa, en la ciudad de Durango. Honras pendientes.

José Forester Rodríguez, 62 años. 


El duelo se recibe en Capilla Oro. Honras pendientes.


Jesús Antonio Mata Rodríguez, 55 años.


El duelo se recibe en domicilio conocido del municipio de Guanaceví. Honras pendientes.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: OBITUARIO duelo, recibe, años.
El, años.

               

                
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