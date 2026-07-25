Obituario sábado 25 de julio de 2026

Le presentamos el obituario de Funerales Raúl Flores de este sábado 25 de julio de 2026.

Mario Alberto Quiñones Arreola, 54 años.

El duelo se recibe en el municipio de Nombre de Dios. Se le despide a las 13:00 en el panteón Templo de San Pedro Apóstol.

María Canales García, 88 años.

El duelo se recibe en Porfirio Díaz #1219, Col. José Guadalupe Rodríguez. Se le despide a las 14:00 horas, Santa María Reinas, Panteón de Orientes.

Gilberto Palmas Chávez, 65 años.

El duelo se recibe en Calle Cantineros #209, Fracc. Fidel Velázquez II. Honras pendientes.

Marisela Alaniz Moreno, 46 años.

El duelo se recibe en el poblado de La Campana, municipio de Pueblo Nuevo. Honras pendientes.