Obituarios y condolencias

FUNERALES RAÚL FLORES

Obituario sábado 27 de junio de 2026

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EL SIGLO DE DURANGO
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Le presentamos el obituario de Funerales Raúl Flores de este sábado 27 de junio de 2026.

Sra. Celia Carreño Díaz, 80 años.

El duelo se recibe en Capilla Esmeralda. Honras a las 9:00 horas en el Templo del Espíritu Santo. Se le despide en el Cementerio Valle de los Sabinos.

Arturo Pérez Deras, 49 años.

El duelo se recibe en calle Tulipán No. 404 de la colonia Ampliación PRI, en la ciudad de Durango. Honras pendientes.

Ángel Valenzuela Favela, 82 años.

El duelo se recibe en Capilla Municipal de Guanaceví. Honras pendientes.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: OBITUARIO recibe, duelo, años.
El, sábado

               

                
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