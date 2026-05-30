Obituarios y condolencias

FUNERALES RAÚL FLORES

Obituario sábado 30 de mayo de 2026

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EL SIGLO DE DURANGO
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Le presentamos el obituario de Funerales Raúl Flores de este sábado 30 de mayo de 2026.

Jesús Morales Vargas, 72 años.

El duelo se recibe en Capilla Esmeralda. Honras a las 10:00 horas en el Templo de Analco. Se le despide en el Cementerio Valle de los Sabinos. 

Hugo Martín Villans Reyes, 57 años.

El duelo se recibe en Capilla Oro. Honras pendientes.

Guadalupe Meza Rodríguez, 89 años.

El duelo se recibe en Capilla Diamante. Honras pendientes.

Juan Manuel Ramírez Gutiérrez, 30 años.

El duelo se recibe en calle Netzahualcóyotl No. 138 de la colonia Rosas del Tepeyac, en la ciudad de Durango. Honras pendientes.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: OBITUARIO duelo, recibe, Honras, años.

               

                
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