Obituarios y condolencias

FUNERALES RAÚL FLORES

Obituario sábado 31 de octubre de 2026

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EL SIGLO DE DURANGO
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Le presentamos el obituario de Funerales Raúl Flores de este sábado 31 de octubre de 2026.

Alondra Ortiz Zavala, 25 años.

El duelo se recibe en domicilio conocido del poblado J. Refugio Salcido, municipio de Durango. Honras a las 15:30 horas en el Templo de Nuestra Señora del Refugio. Se le despide en el panteón de la comunidad.

Virginia Verdier Reyes, 81 años. 

El duelo se recibe en Capilla Diamante. Honras a las 12:00 horas en el Templo Santuario de Guadalupe. Se le despide en el panteón de Garabitos.

Escrito en: OBITUARIO horas, recibe, despide, sábado

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