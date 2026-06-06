Obituario sábado 6 de junio de 2026

Le presentamos el obituario de Funerales Raúl Flores de este sábado 6 de junio de 2026.

Sra. Celia Margarita Romo Ortiz, 85 años.

El duelo se recibe en Capilla Oro. Honras a las 12:00 horas en el Templo Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús. Se le despide en el Panteón de Oriente.

Sra. Ana María Andrade Zavala, 84 años.

El duelo se recibe en Capilla Diamante. Honras a las 13:00 horas en el Templo Santa Teresita del Niño Jesús. Se le despide en el Panteón Getsemaní.

Sra. Paulina Véliz González, 84 años.

El duelo se recibe en Capilla Esmeralda. Honras a las 11:30 horas en el Templo de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Se le despide en el Cementerio Valle de los Sabinos.

Sra. Catalina Amador Véliz, 64 años.

El duelo se recibe en domicilio conocido del poblado San Agustín de Ocampo, municipio de San Juan del Río. Honras a las 13:30 horas en el Templo de San Lucas Evangelista. Se le despide en el panteón de la comunidad.