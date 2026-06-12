Obituario viernes 12 de junio de 2026

Le presentamos el obituario de Funerales Raúl Flores de este viernes 12 de junio de 2026.

Rosa María Estala, 87 años

El duelo se recibe en domicilio conocido del poblado Francisco Montes de Oca, municipio de Durango.

Honras pendientes.

Cayetana Valles Aguirre, 81 años

Honras a las 16:00 horas en el Templo de la Inmaculada Concepción.

Se le despide en el panteón de la localidad.

María Concepción García Bueno, 98 años

Honras a las 11:00 horas en el Templo de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.

Se le despide en el Panteón de Oriente.