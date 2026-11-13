Obituarios y condolencias

FUNERALES RAÚL FLORES

Obituario viernes 13 de noviembre de 2026

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Obituario viernes 13 de noviembre de 2026

EL SIGLO DE DURANGO
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Le presentamos el obituario de Funerales Raúl Flores de este viernes 13 de noviembre de 2026.

Inés Pineda Monarrez, 87 años.

Capilla Municipal de Guanaceví

Honras pendientes.

Magdaleno González Mendoza, 83 años.

El duelo se recibe en calle 5 de Mayo No. 222 de la colonia José Revueltas, en la ciudad de Durango.

Domicilio

Honras a las 10:00 horas en el Templo de Nuestra Señora del Rayo, en la colonia El Ciprés.

Se le despide para su cremación.

José Gonzalo Medrano, Nájera, 62 años

Capilla Esmeralda

Honras pendientes.

Marcelina Martínez, 86 años

Domicilio

El duelo se recibe en domicilio conocido del poblado La Soledad, municipio de Canatlán.

Honras pendientes.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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