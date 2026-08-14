Obituario viernes 14 de agosto de 2026
Le presentamos el obituario de Funerales Raúl Flores de este viernes 14 de agosto de 2026.
Sr. Manuel Amaya Murga, 68 años
Honras a las 9:00 horas en el Templo de San Agustín.
Se le despide en el Cementerio Valle de los Sabinos.
St. Ezequiel Romo Galaviz, 104 años
El duelo se recibe en calle Pereyra No. 955 Pte.
Honras a las 11:00 horas en el Templo de San Agustín.
Se le despide en el Panteón de Oriente.
Rodolfo Yoel Villa Mercado, 13 años
El duelo se recibe en domicilio conocido del poblado Venustiano Carranza, municipio de Canatlán.
Honras pendientes.
Sr. Juan de la Cruz Avitia, 75 años
Honras pendientes.
Sr. Joaquín Barraza Gómez, 90 años
El duelo se recibe en domicilio conocido del poblado Agua de Pino.
Honras pendientes.
Sr. Gamaliel Gutiérrez Rojas, 52 años
El duelo se recibe en domicilio conocido del poblado Ignacio Ramírez, municipio de Guadalupe Victoria.
Honras pendientes.