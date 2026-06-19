Obituario viernes 19 de junio de 2026

Le presentamos el obituario de Funerales Raúl Flores de este viernes 19 de junio de 2026.

Sr. José Luis Rosas Cisneros, 58 años

El duelo se recibe en domicilio conocido del poblado Antonio Amaro, municipio de Guadalupe Victoria.

Honras pendientes.

Sr. Sergio Breceda Camacho, 73 años

El duelo se recibe en domicilio conocido del poblado El Partidero, municipio de Nombre de Dios.

Honras a las 12:00 horas en el templo de la comunidad.

Se le despide en el panteón de la localidad.