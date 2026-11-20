Obituario viernes 20 de noviembre de 2026
Le presentamos el obituario de Funerales Raúl Flores de este viernes 20 de noviembre de 2026.
Fernando Galarza Campos, 56 años
Capilla Oro
Honras a las 12:00 horas en el Templo de Nuestra Señorade Fátima y del Carmen.
Se le despide en el Panteón Getsemaní.
Héctor Álvarez Torres, 67 años
Se vela en calle Puerto Vallarta No. 211 de la colonia Maderera, en la ciudad de Durango.
Honras a las 16 horas en el Santuario antiguo de Guadalupe.Se le despide para su cremación.
Eulogio Caballero Biscaíno, 60 años
El duelo se recibe en calle Humala No. 219 de Sierra Bonita, municipio de Santiago Papasquiaro.
Honras pendientes.
Crescencia Alvarado Aguilar, 86 años
Capilla Diamante
Honras pendientes.
Raúl Ricardo Torres Moreno, 34 años
El duelo se recibe en domicilio conocido del municipio de Nombre de Dios.
Honras pendientes.