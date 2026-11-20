Le presentamos el obituario de Funerales Raúl Flores de este viernes 20 de noviembre de 2026.

Fernando Galarza Campos, 56 años

Capilla Oro

Honras a las 12:00 horas en el Templo de Nuestra Señorade Fátima y del Carmen.

Se le despide en el Panteón Getsemaní.

Héctor Álvarez Torres, 67 años

Se vela en calle Puerto Vallarta No. 211 de la colonia Maderera, en la ciudad de Durango.

Honras a las 16 horas en el Santuario antiguo de Guadalupe.Se le despide para su cremación.

Eulogio Caballero Biscaíno, 60 años

El duelo se recibe en calle Humala No. 219 de Sierra Bonita, municipio de Santiago Papasquiaro.

Honras pendientes.

Crescencia Alvarado Aguilar, 86 años

Capilla Diamante

Honras pendientes.

Raúl Ricardo Torres Moreno, 34 años

El duelo se recibe en domicilio conocido del municipio de Nombre de Dios.

Honras pendientes.